In conferenza Vanoli ha detto che Coco è rientrato in gruppo mentre Ricci e Gineitis saranno da valutare oggi in allenamento

Saul Coco ci sarà sicuramente per il derby della Mole. Il difensore granata, che aveva avuto un problema fisico durante lo scorso match, è rientrato ieri in gruppo. A svelarlo è Vanoli in conferenza stampa, l’allenatore ha inoltre aggiunto che invece Ricci e Gineitis saranno da valutare nell’allenamento odierno.