L’esterno franco-congolese ha raccontato tutto quello che è successo in questa stagione con il Torino

Brian Bayeye ha rappresentato un caso di mercato per il Torino nella scorsa estate. Rientrato dal prestito all’Ascoli, l’esterno destro ha ricevuto alcune proposte di prestito rifiutate, e la società lo ha messo fuori rosa – dove si trova tutt’ora. Una scelta che ha fatto male al giocatore, che per la prima volta ha raccontato esattamente come è andato tutto in un’intervista ad Afrik-Foot.

Le parole di Bayeye

“Ho fatto tutta la preparazione estiva, stava andando abbastanza bene. E una o due settimane prima della fine del mercato, il direttore sportivo è venuto a trovarmi e mi ha detto che il club aveva la possibilità di ingaggiare un giocatore nel mio ruolo e che dovevo andare in prestito. Gli ho detto che se avessi trovato un buon progetto per me, sarei stato disposto ad andare. Vagnati ad agosto mi ha presentato 2 offerte da Romania e Grecia, ho rifiutato perché non erano buoni progetti per me. Da allora sono costretto ad allenarmi da solo. Vanoli mi disse che gli piacevo umanamente e come giocatore, ma che era una scelta della dirigenza e doveva mettermi da parte. I miei compagni sanno che è stata una decisione ingiusta. Mi hanno forzato la mano per uno di quei due club, non so perché. Ma prima di essere un calciatore, sono un uomo. Non mi è piaciuto quello che ha fatto il manager. E da allora sono stato paziente. Mi sto ancora allenando a bordo campo in attesa di poter partire. Finalmente il calciomercato è aperto, i miei agenti stanno parlando con alcuni club, voglio giocare. So che ilTorino cercherà un prestito perché ho un’opzione 2026 nel contratto”.

“È una situazione difficile. Io sono sempre stato abituato a giocare e ad allenarmi in gruppo. Tra l’altro non sono in Francia, sono all’estero, da solo, e mentalmente non è facile, ma il calcio è così. Questa situazione accade a molti altri giocatori. Non sono il primo e non sarò l’ultimo”.

Sulla propria condizione fisica, il 24enne ha affermato: “Mi alleno con il preparatore atletico del club. Lavoro bene, mi regala buone sedute, sono fortunato su questo punto. Sono negli standard fisici rispetto al resto del gruppo. Ho anche il mio personal trainer, con il quale svolgo sedute nei fine settimana visto che non gioco. Fisicamente sto bene. Mi mancano solo le partite”.

Infine, sulla possibile futura squadra: “So che le persone che mi rappresentano parlano con diversi club in Francia. Ci sono progressi con diversi club. A me un ritorno in Francia non dispiacerebbe. Non mi sono evoluto in Francia a livello professionale, sarebbe una novità per me. Perché no, dipende tutto dal club, dal progetto. Ciò di cui ho bisogno è giocare di nuovo. Che sia in Francia, Portogallo o altrove, quello che voglio è giocare. L’Estoril è uno dei club con cui stanno parlando i miei agenti. Perché no. Vedremo nel resto del mercato. Al momento non è stato firmato nulla.