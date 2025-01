Test decisivi oggi per Samuele Ricci e Saul Coco del Torino. I due infatti sono ancora in dubbio per il derby

Procede la marcia di avvicinamento al derby della Mole tra Torino e Juventus. Sabato le due squadre giocheranno contro davanti ad uno stadio che sarà tutto esaurito. Ma Vanoli è in ansia. In ansia per le condizioni di Samuele Ricci e Saul Coco. I due giocatori sono ancora in dubbio per il derby. Oggi in allenamento al Filadelfia, ci saranno dei test decisivi per entrambi. Contro il Parma si sono fatti male e poi si sono allenati a parte in questa settimana. Si tratta di due pedine molto importanti. Ecco perché Vanoli proverà fino all’ultimo a recuperarli. Soprattutto Ricci, che senza Linetty e Masina in campo è anche capitano. In conferenza stampa poi l’allenatore dirà di più sulle loro condizioni.

Non c’è lesione

Non si tratta di 2 gravi infortuni. Infatti per fortuna non c’è lesione. Ricci è rimasto negli spogliatoi al termine del primo tempo nella scorsa partita. Ha un fastidio al retto femorale. Ma gli esami sono stati positivi. Coco invece ha finito la partita ma adesso soffre di un sovraccarico al flessore. Queste erano state le parole a fine partita di Vanoli su Ricci: “Per Ricci speriamo niente di grave, ha sentito un piccolo fastidio al retto: l’ho tolto per precauzione. Spero si tratti solo di un affaticamento, ora vedremo con gli esami”. L’allenatore ci aveva visto lungo e Ricci spera di esserci sabato.

Due pedine fondamentali

Non sono solo importanti, ma fondamentali per il Toro Ricci e Coco. Finora Ricci ha giocato tutte le partite da titolare: 19. 1 gol e 4 cartellini gialli. Imprescindibile per Vanoli. Inoltre ha appena rinnovato il suo contratto con il club granata fino al 2028. Anche Coco è al centro del progetto. 17 partite condite da 2 gol e 5 cartellini gialli. Ha saltato solo Verona-Torino (esordio da titolare per Maripan) e Torino-Bologna per squalifica. La sua avventura al Torino è appena iniziata.