Le parole dell’allenatore del Torino Paolo Vanoli dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma di Fabio Pecchia

Torino-Parma è finita senza reti. Ecco le parole di Paolo Vanoli a DAZN dopo il match: “A volte manca qualità, come è successo a Karamoh nel primo tempo: devi fare gol. Ci è mancata lucidità nella zona gol. Abbiamo avuto tante occasioni, ma i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nel finale abbiamo provato a fare 4-2-4. Il migliore giocatore da loro è stato il portiere. Volevamo a tutti i costi questa vittoria che manca in casa, ma questa è la strada giusta. La squadra lo sta dimostrando“.

“Per Ricci speriamo niente di grave, ha sentito un piccolo fastidio al retto: l’ho tolto per precauzione. Spero si tratti solo di un affaticamento, ora vedremo con gli esami. Ci sono diversi step in quello che si vuole fare. Era il momento di passare a 4, visto che Maripan è in condizione. Mi piace un calcio offensivo, verso la fine questo 4-2-4 poteva aiutarci. Njie ha qualità ma deve imparare a capire i momenti. Poi siamo cresciuti di intensità. Questo lo pretendo in entrambe le fasi. Si tratta di un processo. Ma dobbiamo diventare più qualitativi in fase realizzativa. In una partita così vanno portati a casa i 3 punti. Mercato? Abbiamo una storia. Ora c’è il derby e io devo pensare al campo. La società sta lavorando e sa cosa sto cercando”.

Vanoli: la conferenza stampa dell’allenatore

Avete approcciato bene la partita ma vi è mancato spesso l’ultimo passaggio

“Abbiamo fato un’ottima partita, sto vedendo una squadra che inizia ad avere il mio carattere. Non puoi però non portare a casa i tre punti dopo una partita del genere, anche Karamoh ha fatto un’ottima partita ma dopo che hai saltato il portiere non puoi sbagliare il passaggio. Fino all’ultima abbiamo cercato la vittoria ma è mancato il gol. Ringrazio i tifosi, quest’anno per la prima volta li abbiamo trascinati. Sto vedendo una squadra in crescita, dobbiamo lavorare e guardare avanti”.

I 21 punti in classifica sono veritieri per il avere della squadra?

“Se abbiamo 21 punti ci meritiamo 21 punti. Non guardo neanche il passato. Sto vedendo in questo mese una squadra che ha giocato con intensità. A volte in queste partite devi stare attento a non perdere ma vedevo la squadra in fiducia e alla fine ho osato mettendo le quattro punte”.

Si aspetta prima del derby qualche novità di mercato?

“In questo mondo qua ho imparato ad avere pazienza. Ho parlato con il club già un mese fa, ho detto cosa serve. Io guardo a domani e penso alla prossima partita”.

Come sta Ricci?

“Lo valuteremo nei prossimi giorni, dice che ha sentito un fastidio ma che non ha niente. Speriamo che sia stato soltanto per precauzione. Anche Coco ha avuto una problema al flessore, ha stretto i denti fino alla fine ma farà degli esami in settimane, vedremo cosa diranno”.

“Karamoh che all’inizio sembrava in disparte, adesso ci sta dando tante soluzioni. Siamo passati alla difesa a quattro perché era il momento giusto per farlo. Non potevo passare prima alla difesa a quattro perché Mariopan doveva ritrovare la condizione. Stasera ha fatto una grande partita. A volte con il 4-4-2 o con il 4-2-3-1 i centrocampisti devono avere la fisicità per supportare gli esterni”.

La trattativa per Beto sembra ben avviata, lo aspetti in tempi rapidi?

“Io non mi aspetto niente. Il mio lavoro è trovare soluzioni, la società sa cosa serve, io devo pensare a una partita che non è una partita semplice”.

Come mai nella ripresa si è sentita così tanto l’assenza di Ricci?

“Avere un altro Ricci in panchina sarebbe un lusso, non abbiamo all’interno della squadra un sostituto. O meglio lo abbiamo ma con caratteristiche diverse. La voglia di fare gol ci ha portato nella ripresa di fare degli errori, abbiamo avuto un po’ meno pazienza e un po’ meno lucidità. Abbiamo provato a spingere più con i terzini”.

Ci aggiorni su Schuurs?

“Sta continuando la rieducazione, è a Londra. Lo lasciamo tranquillo. Speriamo di vederlo entro la fine del campionato”.

Aprirà il Filadelfia in settimana?

“Su questo deciderò in questi giorni”