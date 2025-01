Le parole del giocatore del Torino Nikola Vlasic al termine del pareggio per 0-0 contro il Parma di Fabio Pecchia

Nikola Vlasic ha parlato al termine di Torino-Parma a DAZN: “Pesantezza ma anche un grande onore la fascia nel secondo tempo. Essere capitano del Torino per me è un onore incredibile. Ringrazio il mister per la fiducia. Mi piace giocare tra le linee: questo è il mio gioco. Ma a volte, come oggi contro il Parma, è difficile trovare spazi. Dobbiamo migliorare in questo senso. Ma oggi, più che in altre partite, la squadra mi ha servito. Non so da quanto tempo è che il Torino non batte la Juventus. Oggi speravamo nella vittoria, non nel pareggio. Ma tra 6 giorni c’è il derby: partita importante per noi e per i tifosi. Dobbiamo fare di tutto per fare un buon risultato. Loro sono forti”.