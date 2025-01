Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, dopo la partita finita 0-0 contro il Torino di Paolo Vanoli

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a al termine di Torino-Parma 0-0: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi, oggi ci sono tante cose positive, abbiamo affrontato questa partita in condizioni non semplici. Su tutti faccio i complimenti a Mihaila. Non abbiamo subito gol ma non li abbiamo fatti, anche questa per noi è una notizia”.

“Nella prima parte di far abbiamo sofferto un po’ io Torino, Suzuki ci ha tenuto in partita, poi la gara si è un po’ equilibrata”.

La classifica è giusta?

“Il bilancio è positivo, noi siamo arrivati in A con un gruppo giovanissimo, il più giovane del campionato. L’obiettivo è tenersi stretta la categoria e lo stiamo facendo mantenendo i nostri principi di gioco. Il dispiacere è aver perso quattro giocatori in questo percorso per un’operazione e questo si lega al discorso del mercato, dove dovremo completare la rosa”.

Oggi si sono viste due partite del Parma: all’inizio sporca, poi di qualità

“La prima parte di gara è stata sporca, nella seconda abbiamo invece messo qualità. Nella ripresa abbiamo avuto più pulizia di gioco, nella prima parte abbiamo fatto tanti errori. Avevamo 20 giocatori in distinta, c’erano ampi margini”.

Perché Bonny è partito dalla panchina?

“Devo valutare e analizzare la partita sia all’inizio che a gara in corso. Il suo è un momento con una brillantezza diversa ma ai ragazzi chiedo qualità nel minutaggio. Per un giovanissimo non è facile avere il peso di essere l’attaccante titolare di una squadra”.

Le scelte iniziali potrebbero essere ripetute?

“A volte devo trovare la soluzione in gara, adattare la squadra a quelle che sono le esigenze di campo”.