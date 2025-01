Linetty entra bene dalla panchina e nel finale sfiora anche il gol della possibile vittoria: le pagelle di Torino-Parma

MILINKOVIC-SAVIC 6: Bonny lo chiama all’intervento a inizio secondo tempo e lui si fa trovare pronto alzando la palla sopra la traversa. Poi svolge bene l’ordinaria amministrazione facendo correre qualche brivido con un passaggio con i piedi sbagliato, per fortuna senza conseguenze.

VOJVODA 6,5: attento in fase difensiva dove non si fa praticamente mai superare dai compagni. Si pronte anche in avanti ogni volta che ne ha la possibilità aiutando molto Lazaro sulla propria fascia di competenza.

MARIPAN 6,5: buona la prova del centrale cileno che fa valere tutta la sua esperienza anche quando è chiamato a duelli contro attaccanti più veloci di lui. Si fa sempre trovare pronto.

COCO 6: in un paio di occasioni è in ritardo sugli avversari ma la sua prestazione al centro della difesa a quattro è comunque sufficiente.

SOSA 6: è autore di una buona prestazione sia in fase difensiva, dove non si fa mai superare, che in quella offensiva dove lo si vede ogni volta che ha la possibilità di salire. (st 39′ SANABRIA: sv)

RICCI 6: qualche errore di troppo dal punto di vista tecnico per Ricci che all’intervallo viene sostituito per un fastidio muscolare. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del derby di sabato prossimo. (st 1′ LINETTY 6,5: Suzuki compie un vero e proprio miracolo arrivando a deviare il suo tiro al 94′ che sarebbe valso la vittoria. È il più positivo dei giocatori entrati dalla panchina).

ILIC 5: complice anche l’infortunio di Gineitis torna titolare in mezzo al campo ma la sua prestazione è negativa. Per lunghi tratti non lo si vede proprio e quando ha la palla tra i piedi compie spesso la scelta sbagliata (st 20′ TAMEZE 5,5: troppo macchinoso con il pallone tra i piedi).

LAZARO 6: è autore di diverse buone sgroppate sulla fascia destra e riesce anche a mettere nell’area avversaria alcuni traversoni interessanti. Si vede un po’ meno nella ripresa, anche per la stanchezza, e Vanoli lo richiama in panchina. (st 20′ PEDERSEN 5: non riesce a dare la stessa spinta di Lazaro e quando ha la possibilità di andare al cross lo fa male).

VLASIC 6,5: forse una delle sue migliori prestazioni stagionali, anche se nel secondo tempo lo si vede un po’ meno. È suo il bel cross per Adams a inizio gara. Si muove bene tra le linee e i difensori del Parma faticano a contenerlo.

KARAMOH 4,5: incredibile l’occasione che spreca nel primo tempo quando, dopo aver fatto sedere portiere e difensore avversario con una bella finta, non calcia, cincischia con il pallone e cerca il passaggio per Vlasic quando gli avversari hanno recuperato (st 20′ NJIE 5,5: non entra bene e commette più di un errore tecnico anche l’ex Primavera)

ADAMS 6: Suzuki per due volte gli nega il gol nel primo tempo, entrambe le volte con due interventi non semplici. Nella ripresa non viene più servito a dovere dai propri compagni di squadra e non riesce a incidere.

ALL. VANOLI 6: dice addio al 3-5-2 per passare al 4-2-3-1 che permette al Torino di essere molto più pericoloso in fase offensiva. Peccato per il risultato finale: sarebbe servita una vittoria e, per quanto creato, sarebbe stata anche meritata.