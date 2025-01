Sintesi e commento / Vanoli schiera il Torino con il 4-2-3-1: nel primo tempo almeno tre occasioni nitide ma nessun gol

Dopo aver sperimentato il 4-2-3-1 per la prima volta nel secondo tempo della partita contro l’Udinese, lo ha riproposto dal primo minuto contro il Parma. Adams punta centrale con Lazaro, Vlasic e Karamoh alle sue spalle, Ricci e Ilic in mediana. In difesa linea a quattro con Vojvoda, Maripan, Coco e Sosa. Il Torino parte subito forte e nei primi venti minuti costruite tre nitide palle gol: la prima al 9′, quando Vlasic crossa da destra per Adams che, di testa, chiama alla grande parata Suzuki. Poi al 17′, quando Karamoh fa sedere sia Suzuki che un difensore avversario ma a porta sguarnita non calcia e cerca un passaggio per Vlasic che viene però intercettato. Un minuto dopo è invece ancora Adams ad andare al tiro, su cross di Lazaro, trovando per la seconda volta l’ottima risposta di Suzuki. Nel mezzo il Parma trova il gol con Mihaila ma l’arbitro, senza bisogno dell’aiuto del Var, annulla giustamente per l’evidente fuorigioco di Cancellieri, autore dell’assist. Con il passare dei minuti la spinta dei granata si affievolisce un po’ e il Parma al 45′ prova a farsi vedere in avanti con una conclusione dal limite di Hernani che finisce sul fondo. Il primo tempo finisce sullo 0-0, con i granata che avrebbero meritato qualcosa in più.