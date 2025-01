Torino-Parma, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata del girone d’andata del campionato 2024/2025, all’Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Parma. La squadra granata è reduce dal pareggio in rimonta sul campo dell’Udinese (2-2 il finale, dopo i che i friulani erano andati sul 2-0), gli emiliani nell’ultima giornata hanno invece battuto 2-1 il Monza grazie a un gol di Valenti al 98′. Per entrambe le squadre questa è una partita importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Torino-Parma in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Parma: il prepartita

Ore 16.00 Cielo sereno su Torino dove, fra circa due ore, si giocherà Torino-Parma. Allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Vanoli ha recuperato Walukiewicz ma dovrà fare a meno di Gineitis, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio patito contro l’Udinese. Il difensore polacco, così come Masina, dovrà fare attenzione a non ricevere cartellini gialli essendo diffidato, anche perché la prossima giornata ci sarà il derby contro la Juventus.

Torino-Parma: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Vojvoda, Pedersen, Dembele, Tameze, Linetty, Sanabria, Njie. All. Vanoli.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Bonny. A disp. Chichizola, Corvi, Delprato, Leoni, Trabucchi, Camara, Hainaut, Plicco, Almqvist, Benedyczak, Haj. All. Pecchia.

Dove vedere Torino-Parma in streaming e in TV

La partita Torino-Parma in diretta streaming può essere vista su Dazn. Si può accedere alla piattaforma on demand attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone ma anche PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Non è prevista la diretta su Sky.

Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Torino-Parma: la diretta

Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18.00