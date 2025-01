Paolo Vanoli ha parlato poco prima di Torino-Parma: “Sanabria quando entrerà darà un contributo importante”

Paolo Vanoli ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Parma a DAZN. Queste le sue parole: “72 giorni senza vincere sono tanti in casa. Questa partita per noi è molto importante. Importante per chiudere il girone d’andata con 3 punti in tasca, per iniziare bene il ritorno. Non c’è motivazione al cambio modulo, non sono integralista. Per me oggi il calcio non è un numero, è un’interpretazione durante la partita. L’importante è quello. Ho la fortuna di avere 4 attaccanti. In base a quello che si evolve giocano quelli che sono in campo. Chi è entrato dalla panchina ha sempre fatto bene. Sono convinto che oggi Sanabria, quando entrerà, darà un contributo importante”.