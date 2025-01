Yann Karamoh ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Parma: “Io e Adams abbiamo due modi di giocare diversi”

Yann Karamoh ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Parma. Ecco le sue parole a DAZN: “Non è cambiato niente rispetto a inizio stagione per me. Non ho cambiato la mentalità, sono rimasto dentro questa squadra. Il mister mi ha dato la possibilità di giocare e io l’ho presa. Io e Adams abbiamo due modi di giocare diversi. Lui è una punta, io sono più un esterno che prende spazio. Quando sono in campo, con lui o con Tonny, dobbiamo parlare molto. Dobbiamo giocare insieme per la squadra”.