Le ultime dal Grande Torino prima di Torino-Parma. Sono state annunciate le formazioni ufficiali: Sanabria e Masina in panchina

Manca poco a Torino-Parma. Si gioca alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Vanoli in difesa schiera Vojvoda, Maripan e Coco. Masina e Walukiewicz in panchina. In attacco ancora fuori Sanabria: gioca Karamoh vicino ad Adams. Nel Parma a sorpresa non gioca Bonny, ma c’è Cancellieri prima punta. Out causa virus Coulibaly e Camara. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. A disp. Donnarumma, Paleari, Masina, Walukiewicz, Pedersen, Dembele, Tameze, Linetty, Sanabria, Njie. All. Vanoli.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Hainaut, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihaila; Cancellieri. A disp. Chichizola, Corvi, Leoni, Trabucchi, Keita, Plicco, Bonny, Benedyczak, Haj. All. Pecchia.