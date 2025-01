In Curva Maratona sono stati esposti due striscioni per ricordare Aldo Agroppi: “Lo scudetto del ’76 porta anche il tuo nome”

“Grazie Aldo. Lo scudetto del ’76 porta anche il tuo nome” e “Grazie Aldo, esempio del tremendismo granata”. Sono questi i due striscioni che sono stati affissi al terzo e al primo anello della Curva Maratona per ricordare Aldo Agroppi, una bandiera e simbolo del Toro. Prima dell’inizio della partita contro il Parma la società granata lo ricorderà che un video che sarà proiettato sui maxischermi e con il lutto al braccio che indosseranno i calciatori. Prima dell’inizio di Torino-Parma, come in tutte le altre partite di questa giornata di Serie A, verrà inoltre osservato un minuto di silenzio.