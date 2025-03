Al termine di Monza-Torino il presidente granata, Urbano Cairo, ha commentato il successo ottenuto dalla sua squadra

C’era anche Urbano Cairo in tribuna all’U-Power Stadium e, seduto al fianco del dt Davide Vagnati in tribuna, ha assistito a Monza-Torino. Prima di lasciare lo stadio ha anche commentato il successo ottenuto dalla propria squadra, come ha riportato La Gazzetta dello Sport: “È stata una buona partita e abbiamo ottenuto una buona vittoria. La squadra c’è, ringrazio i giocatori che c’erano e quelli che sono arrivati con il mercato di gennaio: tutti stanno dando una mano. Adesso dobbiamo continuare così”.