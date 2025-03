Le pagelle di Monza-Torino: Maripan in difesa è un muro e non si fa mai superare, Karamoh nota negativa, entra molle

MILINKOVIC-SAVIC 6: bravo a opporsi alla conclusione di Ciurria nel secondo tempo: è l’unica vera parata che è chiamato a effettuare questo pomeriggio. Poi si limita a gestire l’ordinaria amministrazione.

WALUKIEWICZ 6: nel primo tempo ha sui piedi il pallone del possibile vantaggio ma, dal cuore dell’area di rigore avversaria, calcia malissimo, dimostrando di essere un difensore e non un attaccante. La sua prestazione è comunque sufficiente.

MARIPAN 7: decisivo sul parziale di 0-1 quando si oppone in spaccata alla conclusione ravvicinata di Zeroli. Non viene mai superato dagli attaccanti avversari e dimostra di essere in un ottimo momento di forma.

COCO 6: rispetto a Maripan appare maggiormente in difficoltà contro gli attaccanti del Monza ma alla fine riesce a cavarsela e a vincere quasi tutti i duelli. Prestazione sufficiente anche la sua.

BIRAGHI 6,5: Vanoli lo conferma nell’undici titolare nel ruolo di terzino sinistro, l’ex viola ripaga della fiducia avuta con una buona prestazione. Attento in fase difensiva, si vede anche spesso in quella offensiva.

RICCI 6: è uno dei calciatori granata più in ombra quest’oggi. Tiene bene la propria posizione, svolge il suo compito ma senza particolari spunti. Da un giocatore come lui ci si può aspettare di più.

CASADEI 7,5: è uno dei migliori in campo. Lo si vede spesso anche nell’area di rigore avversaria quasi d attaccante aggiunto: nel secondo tempo prima costringe Turati a una grande parata poi lo batte con una conclusione potente. Festeggia così il suo primo gol con la maglia del Torino. (st 33′ GINEITIS: sv)

LAZARO 6,5: è suo il preciso traversone per l’1-0 di Elmas. Sono ora sei gli assist stagione dell’esterno austriaco che spinge molto sulla fascia destra. (st 23′ KARAMOH 5,5: un po’ troppo molle in un paio di circostanza, si fa anche ammonire per un momento di tensione con Palacios)

VLASIC 7: sempre nel vivo del gioco, è l’anima del Torino in fase offensivo. Entrambe le azioni che portano al gol passano dai suoi piedi e, sullo 0-0, è bravo anche a mettere Walukiewciz nelle condizioni di colpire.

ELMAS 7,5: dimostra di essersi ambientato benissimo nel sistema di gioco di Vanoli. È lui a sbloccare il risultato nel primo tempo andando a chiudere un’azione che lui stesso aveva avviato. Altra ottima prova per il macedone. (st 44′ LINETTY: sv).

ADAMS 6,5: Turati è bravo a opporsi a un suo diagonale nel secondo tempo. Sull’azione del definitivo 0-2 c’è anche il suo zampino: è lo scozzese infatti a mettere in mezzo all’area il pallone su cui Palacios pasticcia lasciandolo a Casadei. (st 23′ SANABRIA 6: entra quando i ritmi si abbassano ma riesce a rendersi pericoloso di testa).

ALL. VANOLI 7: il suo Torino torna a quella vittoria fuori casa che mancava da dicembre contro l’Empoli. Vittoria convincente che dà continuità a quella di una settimana fa contro il Milan.