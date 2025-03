Chivu ha parlato oggi in conferenza stampa toccando diversi temi in vista della partita di domani tra Parma e Torino

Oggi ha parlato in conferenza stampa Chivu, allenatore del Parma, in vista della sfida di domani tra gialloblù e granata. Come prima domanda ha subito parlato degli infortunati e di quali giocatori la squadra ha recuperato in vista della partita contro il Toro: “Parlo di tutta la settimana. Qualche giocatore lo abbiamo recuperato, li avremo per la partita di domani. Delprato ha ripreso per primo, abbiamo buoni segnali anche da Hernani e Bernabé. Hanno lavorato con noi, seppur non per tutto l’allenamento. Vedremo domani”. Poi il tecnico ha parlato del Toro: “Il Torino ultimamente è cresciuto molto, ha avuto qualche difficoltà all’inizio ma ha trovato il modo per sfruttare le individualità dei giocatori. Lavora con buona intensità, il mercato invernale li ha rinforzati. Hanno perso una sola partita nel girone di ritorno, sono una squadra tosta da affrontare per come gioca”.

Ancora sul Toro: da Zapata a Casadei e Elmas

Chivu ha poi parlato ancora del Torino e in particolare di come si può affrontare una squadra come quella di Vanoli: “Ad inizio stagione giocavano diversamente, senza Zapata hanno fatto qualche cambiamento. Ora con Casadei hanno struttura, anche qualche giocata diretta visti i suoi centimetri. Bisogna fare attenzione a questo tipo di giocate. Poi sfruttano molto le seconde palle, con Vlasic e Elmas hanno anche tante qualità. Dobbiamo esser pronti in fase difensiva ad affrontare tutte le situazioni, sia andarli a prendere ma anche esser reattivi sulle seconde palle quando provano a giocare in modo più diretto”.

Il rapporto con Casadei

Il tecnico ha poi parlato anche del suo rapporto con Cesare Casadei: “Sono felice di vedere Cesare, come tanti altri che ho allenato in quell’annata. Ora penso ai miei, sono i più bravi. Mi fa piacere vedere Cesare ad un certo livello. Ci siamo sentiti, c’è stima reciproca che durerà per sempre”. Il mister ha poi finito la conferenza dicendo che bisogna affrontare una partita alla volta: “A noi interessa la prossima partita, il Torino è domani ed è già qua alle porte. Dobbiamo essere pronti a dare il massimo e vogliosi di ottenere i tre punti. Avremo tempo per pensare alle successive, ma non possiamo pensare più in là di domani”.