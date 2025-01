Alla vigilia del derby della Mole, l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa

Mancano poco più di 24 ore, e poi sarà tempo di Derby della Mole. Torino e Juventus si affronteranno allo Stadio Olimpico, per una sfida che vale più dei tre punti. Alla vigilia del match Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, dichiarando: “Mi aspetto una partita complicata, lo abbiamo visto già all’andata. Sarà speciale sia per noi che per i tifosi e il club, non vediamo l’ora di andare in campo. Vogliamo vincere. Capisco tutti i punti di vista, in 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra giovane al di là di qualche pareggio di troppo. Devo ringraziare i ragazzi, che si stanno impegnando tantissimo. La nostra esigenza è di impegnarci in ogni allenamento per puntare sempre alla vittoria, e recuperare qualche punto in campionato per continuare il nostro percorso“.

Le parole di Motta in conferenza stampa

Con l’uscita di Danilo, chi è il nuovo capitano e perché?

“Non essendoci Locatelli domani lo vedrete direttamente in campo chi sarà il capitano”.

Ti sei dato una spiegazione al fatto che non è arrivato mai il filotto di risultati?

“È un’esigenza che abbiamo quella di dare continuità alle vittorie, ed è per questo che ci impegniamo quotidianamente”.

Conoscendo Douglas Luiz adesso, in che ruolo si esprime meglio?

“Si esprime meglio a centrocampo. È un giocatore di alto livello, può giocare in tutte e tre le posizioni perché sa fa gol e ha tanta creatività. Sa anche costruire gioco e nella fase difensiva può fare meglio, ma come tutti i centrocampisti che abbiamo”.

Sente l’esigenza di creare altri leader all’interno del gruppo rosa?

“Sicuramente l’allenatore incide, ma essere leader dentro uno spogliatoio va riconosciuto tra i singoli giocatori. Oggi abbiamo tanti leader e spazio per far sì che ne possano emergere altri”.

Ha trovato una spiegazione alla perdita della solidità di inizio stagione?

“Concediamo gol perché commettiamo degli errori e anche per merito degli avversari, perché affrontiamo squadre capaci di segnare. La nostra esigenza per arrivare alla vittoria finale è quella di commettere meno errori possibili, creare di più e concludere meglio. Oggi sicuramente dobbiamo migliorare in allenamento tutti i giorni per farci trovare pronti”.

Si aspettava di avere una squadra con più personalità?

“Abbiamo fatto altre partite in cui abbiamo dimostrato carattere, e questo vuol dire che lo abbiamo sempre avuto. Contro il Milan, invece, abbiamo avuto difficoltà a reagire per ritrovare il risultato. Sono convinto che il carattere possa aumentare con i leader presenti in squadra”.

Gli infortuni di Bremer e Zapata possono essere correlati per la loro importanza?

“Sono due giocatori importanti sia per il Torino che per noi e ne abbiamo parlato”.

Non pensa che rinunciare a Danilo possa essere un rischio visto che la squadra è molto più giovane?

“Ho già risposto sulla questione legata a Danilo e sono stato molto chiaro”.

Si aspetta qualche nuovo arrivo già nei prossimi giorni?

“La nostra esigenza oggi è quella di pensare a domani. Vogliamo fare una grande prestazione in una partita sentita tantissimo. Dobbiamo essere concentrati al massimo perché vogliamo vincere”.

Questo mese è davvero cruciale per far decollare questo progetto? Ha parlato con la squadra per superare questo momento?

“Parlo ogni giorno con la squadra, e parliamo del momento e di come stiamo. Tutti i momenti sono importanti, ogni partita lo è. Abbiamo anche avuto una settimana piena di lavoro, siamo pronti a fare la nostra partita per arrivare alla vittoria”.

Può fare un punto sugli indisponibili?

“Domani non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Conceicao, Vlahovic e Locatelli, che è squalificato”.

Che Toro si aspetta?

“Ci aspettiamo il miglior Toro di questo momento, perché sappiamo dell’importanza di questa partita”.