I due calciatori del Torino si sono sottoposti oggi a esami: non ci sono lesioni ma sia centrocampista che difensore saranno monitorati

La buona notizia è che non ci sono lesioni: gli esami a cui si sono sottoposti Saul Coco e Samuele Ricci le hanno escluse. Certo, i due giocatori restano al momento ancora in dubbio per la sfida di sabato contro la Juventus. Lo staff medico li monitorerà giorno dopo giorno per capire se con l’avvicinarsi della sfida potranno rientrare in gruppo. Il difensore soffre di un sovraccarico al flessore mentre l’ex Empoli ha avvertito un fastidio al retto femorale, confermato dagli accertamenti. La speranza di Vanoli è che i due possano rientrare almeno per gli ultimi allenamenti in vista della Juventus.