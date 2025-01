21 punti per il Torino di Vanoli nel girone di andata: lo scorso anno, con Juric, ne erano arrivati 6 in più

Il Toro apre il 2025 così come aveva chiuso l’anno vecchio: con un pareggio. Contro il Parma i granata non sono andati oltre lo 0-0, che per quanto fatto vedere in campo è un risultato che sta più che stretto. Già solo nel primo tempo Adams e Karamoh avrebbero potuto mettere in rete tre conclusioni, ma lo scozzese è stato fermato due volte da Suzuki e il numero 7 si è divorato un’occasione gigante. Un solo punto dunque, che serve a poco in ottica salvezza dato che tutte le dirette concorrenti – eccezion fatta per il Cagliari – hanno pareggiato. Il girone di andata si chiude dunque a 21 punti, addirittura 6 in meno rispetto al gennaio scorso.

Il confronto con Juric

5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte: è questo il bottino con cui il Torino effettua il giro di boa e si proietta al girone di ritorno. Un risultato che vale 21 punti, e permette di effettuare un paragone importante con la scorsa stagione. Dopo 19 giornate con Juric i punti erano infatti 27, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Con il croato in panchina erano stati segnati inoltre 18 gol e subiti altrettanto, mentre quest’anno ne è stato realizzato solo uno in più, ma ne sono stati incassati 24. La squadra si è dimostrata più discontinua, e la speranza è che con il mercato possano arrivare elementi in grado di far invertire la rotta.

Il bilancio

C’è da dire che Vanoli aveva iniziato alla grande con 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate, ma dalla 6ª giornata la squadra è andata in blackout e non si è praticamente mai più ripresa. Basti pensare che di questi 21 punti, 11 sono stati ottenuti nelle prime cinque partite. Questo significa che da fine settembre ad adesso Sanabria e compagni hanno ottenuto meno punti (10) che nel primo mese e mezzo. Troppo poco per puntare a più che una salvezza “tranquilla”. Il Toro deve cambiare marcia, e farlo al più presto.