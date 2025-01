Il francese, alla quarta titolarità consecutiva, ha mostrato ancora le lacune offensive: incredibile l’occasione sprecata nel primo tempo

Secondo pareggio consecutivo per il Torino, che ha aperto il 2025 con uno 0-0 contro il Parma. I granata continuano a non perdere ma soprattutto a non vincere, perché la partita contro gli emiliani è da analizzare secondo la logica del bicchiere mezzo vuoto. Tra la prima e la seconda frazione la squadra di Vanoli avrebbe meritato i tre punti, date le tante occasioni create. Su tutte le due di Adams a cui ha risposto benissimo Suzuki, ma a gridare vendetta è soprattutto l’occasione sprecata da Karamoh intorno al 16°. L’attaccante francese, alla quarta gara consecutiva da titolare, ha giocato ieri la peggior partita nelle ultime settimane.

Brutta partita di Karamoh

Lancio in avanti, supera Suzuki e il difensore mettendoli fuori tempo e, in posizione defilata, si trova con la porta sguarnita; al posto di calciare però perde tempo cercando Vlasic, servito – male – quando la difesa gialloblù si è già ricompattata. Un errore incredibile, frutto forse della pressione o della mancanza di lucidità (anche se era passato solo un quarto d’ora), ma che avrebbe potuto indirizzare sin da subito la partita nei binari giusti. Invece il Torino ha pareggiato uscendo dal campo ancora una volta con 0 reti, e l’attaccante francese ha giocato la peggior partita dell’ultimo periodo. Schierato da ala sinistra in questo 4-2-3-1 inedito, l’ex Montpellier non è riuscito a fare la differenza in nessun momento della gara. Forse in una condizione non ottimale o magari non a proprio agio in quel ruolo, ma comunque il numero 7 è stato praticamente assente nelle azioni offensive, tranne che in quella sopracitata. Vanoli gli ha dato fiducia per 4 partite e lui non lo ha quasi mai ripagato; giusto ora che il tecnico possa iniziare a fare altre valutazioni.