L’ultima vittoria in casa del Torino risale addirittura al 25 ottobre contro il Como: in mezzo, tre sconfitte e due pareggi

Il 2025 del Torino si apre con un punto, ottenuto in seguito allo 0-0 interno contro il Parma. Secondo pareggio consecutivo per i granata, che avevano chiuso il 2024 con il 2-2 in rimonta di Udine, che cambia poco nell’ottica della lotta per la salvezza perché tutti gli scontri diretti – tranne Monza-Cagliari – sono finiti in pareggio. Ancora una volta la squadra di Vanoli manca l’appuntamento con la vittoria interna: l’ultimo successo in casa manca addirittura dal 25 ottobre, quando Ricci e compagni avevano avuto la meglio sul Como per 1-0 grazie al primo gol di Njie.

Problemi interni

Certamente contro il Parma il Toro avrebbe meritato più che un solo punto. Tante occasioni create, alcune sprecate e altre salvate da grandi interventi di Suzuki. In ogni caso però il risultato finale è stato ancora una volta 0-0, e la striscia di partite senza vittorie davanti ai propri tifosi si è allungata. Come detto l’ultimo successo risale al 25 ottobre, e ne sono passate di partite in mezzo. Per l’esattezza 5, che hanno visto i granata pareggiare due volte e perdere tre. Nel complesso si può chiaramente dire che l’Olimpico non abbia rappresentato certo un fortino in questo girone di andata: basti pensare che dei 21 punti ottenuti fin qui, soltanto 9 sono arrivati in casa.

Il derby per interrompere questa striscia?

Il prossimo appuntamento sarebbe quello ideale per ritrovare la vittoria dopo tutto questo tempo, perché all’Olimpico Grande Torino arriva la Juventus per il derby. Non sarà però ovviamente semplice: la storia delle stracittadine è ormai cosa nota, e Vanoli si trova di fronte una squadra in cerca di riscatto dopo l’eliminazione precoce in Supercoppa Italiana. C’è però poco meno di una settimana per preparare al meglio la sfida: il Torino vuole vincere il derby, per ritrovare la vittoria in casa e non solo.