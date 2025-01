Il croato si è trovato meglio nelle ultime due partite da trequartista dietro le punte, e Vanoli potrebbe cambiare sistema soprattutto per lui

Solo 0-0 per il Torino contro il Parma, in una gara che i granata avrebbero dovuto certamente terminare con più di un punto e 0 gol. Tra il primo e il secondo tempo i ragazzi di Vanoli hanno creato molto più degli ospiti, salvati soltanto da diversi grandi interventi di Suzuki. Lo stesso allenatore si è detto frustrato per non aver trovato la vittoria, ma al contempo può certamente essere soddisfatto per i tanti elementi positivi che si sono intravisti. Tra questi un Vlasic più al centro del gioco, che con il passaggio al 4-2-3-1, giocando alle spalle della punta, sembra più a proprio agio. Il tecnico lo ha capito e allora sta provando a modificare sistema di gioco anche per aiutarlo.

Vlasic: meno mezzala, più trequartista

“Mi piace giocare tra le linee: questo è il mio gioco. Ma a volte, come oggi contro il Parma, è difficile trovare spazi. Dobbiamo migliorare in questo senso. Ma oggi, più che in altre partite, la squadra mi ha servito. A me piace giocare più centrale, questo lo sappiamo tutti. Ma l’importante è che la squadra giochi bene“: breve e conciso, in questo modo il numero 10 si è espresso tra interviste e conferenza stampa al termine della partita. Negli ambienti del Filadelfia lo stanno adesso imparando: Vlasic è un trequartista, e difficilmente rende da mezzala così come renderebbe da centrocampista offensivo.

Vlasic, la volta buona

Questo dunque è un tassello importante per lo stesso Vanoli, il quale da questo momento sa che in caso di passaggio al 4-2-3-1 il trequartista ideale se lo ritroverebbe in casa. Lo stesso giocatore invece sa che in questo modo la propria stagione può prendere un risvolto importante, e allora non vuole perdere questa occasione. Gennaio può essere il mese della rinascita per Vlasic.