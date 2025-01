Ché Adams aveva saltato il derby d’andata per infortunio. Ora invece ci sarà e si prepara a giocare il suo primo derby

Aria di derby in quel di Torino. Sabato alle ore 18 si gioca Torino-Juventus. Sono passati praticamente 10 anni dall’ultima vittoria dei granata in un derby. Entrambe le squadre non sono in un buon momento. I bianconeri sono stati eliminati in semifinale di Supercoppa in Arabia e pareggiano spesso in Serie A. I granata invece non vincono in casa da 2 mesi e mezzo. Ma il derby rimane il derby, soprattutto per i tifosi del Toro. In questo contesto particolare, Ché Adams si prepara per giocare il suo primo derby della Mole. Lo scozzese infatti, ha giocato finora 18 partite su 19. Non ha giocato solo Juventus-Torino. In quella partita infatti era fuori per infortunio, rimediato contro la Fiorentina dopo pochi minuti. Ora invece ci sarà e ha fame di gol.

Contro il Parma vicino al gol

Contro il Parma Adams è stato schierato titolare e ha giocato tutti i 90 minuti. Nel primo tempo, è andato 2 volte vicino al gol. Solo un super Suzuki non lo ha fatto esultare. Prima di testa, su cross perfetto di Vlasic. Poi con il destro al volo, su assist di Lazaro sempre dalla destra. Nel complesso ha sfornato una buona prova, vogliosa e grintosa. A Udine era stato decisivo con gol e assist. Contro i crociati ci ha provato fino in fondo. Ora la testa è al derby, il suo primo da giocatore del Toro.

La voglia di incidere

Adams non segna in casa da molto tempo: 29 settembre 2024 (Torino-Lazio 2-3). In generale comunque, anche gli altri attaccanti non se la passano molto bene. Il numero 18 del Torino, giunto al giro di boa della sua prima stagione in Serie A, vuole incidere sempre di più. Il suo processo di adattamento al calcio italiano sta andando molto bene e le qualità ci sono. In 18 partite ha fatto 5 gol e 2 assist. Si tratta del miglior realizzatore del Torino, seguito da Zapata (3) e Sanabria (2).