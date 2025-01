Problemi muscolari sia per il centrocampista che per il difensore: sono entrambi a rischio per il derby di sabato

ll Torino deve fare i conti con una nuova preoccupazione in vista del prossimo derby della Mole. Durante la partita contro il Parma, Samuele Ricci è stato costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo a causa di un problema muscolare al retto femorale. Il centrocampista granata stava disputando una discreta gara, ma il fastidio avvertito ha imposto la sua sostituzione, suscitando immediata preoccupazione sia tra i tifosi che nella dirigenza del club. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara, ma il suo infortunio potrebbero condizionare la preparazione in vista del cruciale derby di sabato prossimo contro la Juventus. Non è il solo a dover essere monitorato (e che sarà sottoposto ad esami): anche Coco ha avuto un problema muscolare nel corso del match.

Accertamenti per Ricci: si spera di recuperarlo

Tra oggi e domani Ricci sarà sottoposto ad accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. La speranza in casa granata è che il problema non sia grave e che il centrocampista si sia fermato in tempo per evitare complicazioni più serie. Se l’infortunio si rivelasse di entità limitata, Ricci potrebbe recuperare in vista della sfida contro la Juventus. Sarebbe una notizia non di poco conto per Vanoli che non ha in rosa un giocatore con quelle caratteristiche ma pure con quelle qualità in mediana. “Ricci lo valuteremo nei prossimi giorni, ha detto di aver sentito un fastidio ma che non ha niente. Speriamo che sia stato soltanto per precauzione”.

Coco stringe i denti, ma la situazione è da monitorare

Non solo Ricci, dicevamo, perché anche Coco non è al meglio, come sottolineato sempre da Vanoli in conferenza stampa: “Ha avuto una problema al flessore, ha stretto i denti fino alla fine ma farà degli esami in settimane, vedremo cosa diranno”. Nonostante il dolore, Coco ha mostrato grande determinazione, cercando di non far pesare il problema sulla squadra. Tuttavia, la sua condizione dovrà essere monitorata nei prossimi giorni. Come nel caso di Ricci, il Torino ora spera che per Coco gli esami diano il via libera all’allenatore per sabato: in caso contrario la difesa granata subirà un’altra modifica, l’ennesima.