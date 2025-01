Prima del fischio d’inizio sui maxischermo verrà proiettato un video in ricordo dell’ex centrocampista granata

Questo pomeriggio, contro il Parma, il Torino scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Aldo Agroppi, scomparso lo scorso 2 gennaio. Prima del calcio d’inizio della partita, inoltre, sui due maxischermi verrà proiettato un video omaggio dell’ex centrocampista con le immagini dei suoi anni con la maglia granata.

Agroppi è stato una colonna del Torino

Agroppi ha vestito la maglia del Torino per la prima volta appena diciassettenne: dopo gli anni nelle giovanili e alcuni prestiti in giro per l’Italia, dal 1967 al 1975 è stato una colonna della squadra granata con cui ha vinto due Coppe Italia e sfiorando anche lo scudetto. Il Toro è rimasto nel suo cuore per tutta la vita. Ieri, nella sua Piombino, si è tenuto il funerale e sulla sua bara è stata appoggiata una maglia del Torino con il numero 6, quello che era il suo numero quando giocava. Tanti gli esponenti del mondo del calcio che hanno partecipato al funerale, tra cui anche i suoi ex compagni di squadra Claudio Sala e Angelo Cereser, ma era presente anche il direttore operativo del Torino, Alberto Barile, in rappresentanza della società.