Paolo Vanoli e Fabio Pecchia si sono già affrontati 4 volte in Serie B: i precedenti sorridono al tecnico del Parma

Paolo Vanoli e Fabio Pecchia si affronteranno nella sfida tra Torino e Parma per la prima volta in A. I due allenatori si sono già incontrati 4 volte in passato. In queste quattro sfide le loro squadre si trovavano in Serie B. Infatti Vanoli era alla guida del Venezia mentre Pecchia era già all’epoca l’allenatore del Parma. I precedenti sorridono al tecnico dei gialloblù anche se non sono completamente squilibrati in suo favore. Il 51enne infatti ha incontrato il tecnico del Torino in 4 occasioni, vincendo 2 volte, pareggiandone una e perdendone solo una. Il primo incontro tra i due allenatori avvenne il 26 dicembre 2022 con Vanoli che era alla guida del Venezia da meno di due mesi. La partita in casa del Venezia si concluse per 2-2. Il successivo incontro in quella stagione fu quello in occasione della 38esima giornata di campionato, il 19 maggio 2023, sfida in cui i gialloblù ebbero la meglio.

Le sfide dello scorso anno: l’unica vittoria di Vanoli

Nella scorsa stagione, ancora alla guida di Venezia e Parma, i due tecnici si sono sfidati ancora due volte. La prima, in occasione della nona giornata di campionato, è anche stata l’unica partita vinta da Vanoli che è riuscito a portare a casa una vittoria per 3-2 davanti ai propri tifosi. La sfida successiva ha però visto i tre punti andare di nuovo a Pecchia che con il suo Parma è riuscito a battere 2-1 la squadra di Vanoli. Interessante notare come il Parma di Pecchia contro il Venezia di Vanoli non sia mai riuscito a vincere in trasferta. Nelle due occasioni in cui l’incontro è andato in scena al Penzo infatti in un’occasione la partita è finita in pareggio, e nell’altra occasione invece a trionfare è stato proprio l’attuale allenatore del Torino.