I numeri / Potrebbe essere un’occasione per i granata dato che la squadra di Pecchia fatica a segnare lontana dalle mura amiche

Il Parma si prepara ad affrontare il Torino in trasferta con numeri contrastanti quando si parla di rendimento lontano dalle mura amiche. Gli emiliani hanno avuto difficoltà a fare gol lontano dal Tardini, con solo 9 reti segnate in 8 partite, un dato che mette in evidenza un problema offensivo. In casa, invece, la squadra di Fabio Pecchia si è mostrata decisamente più prolifico, con 16 gol realizzati, segno di una maggiore incisività tra le mura amiche. Tuttavia, per quanto riguarda i gol subiti, la differenza non è poi così marcata: il Parma ha concesso 18 reti in casa e 16 in trasferta.

La vittoria contro il Monza: boccata d’aria per il Parma

Il Parma arriva a Torino dopo una vittoria importante, ottenuta in extremis contro il Monza nell’ultimo turno. Questa vittoria arriva dopo un periodo particolarmente difficile, che era iniziato con una serie di 9 partite senza vittoria, ma che è stato interrotto prima della sfida contro i brianzoli da alcune vittorie che avevano dato nuova fiducia alla squadra. La sconfitta pesante contro la Roma (5-0) aveva segnato un altro punto basso, ma la vittoria contro il Monza ha rappresentato una boccata d’aria per i gialloblù, che avevano bisogno di un risultato positivo per risollevare il morale e tornare a lottare per una salvezza tranquilla. Con la mente rivolta alla ripresa, il Parma si presenterà a Torino determinato a proseguire il suo percorso di recupero.

Toro: continua il buio

Il Torino, dal canto suo, non sta vivendo un momento particolarmente felice. La squadra di Vanoli ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese nell’ultimo turno, un risultato che conferma la difficoltà della compagine granata a trovare la vittoria. Il Torino continua a lottare con i suoi problemi offensivi, con un Tonny Sanabria che continua il suo digiuno dal gol. In casa il Toro è reduce da due sconfitte di fila, quella contro il Napoli e quella con il Bologna: ultimi punti portati a casa quelli col Monza (solo uno, frutto dell’1-1), mentre la vittoria manca da più tempo e risale all’1-0 col Como (firmato Njie), dello scorso 25 ottobre. Quasi due mesi e mezzo senza i tre punti: i gol? Solo due nelle ultime cinque giocate in casa, dato che la squadra di Vanoli è rimasta a secco con Fiorentina, Napoli e Bologna.