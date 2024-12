Un solo minuto in campo per il paraguaiano a Udine: tra le buone prestazioni degli altri attaccanti e il 4-2-3-1, ora scende nelle gerarchie

Pareggio che sa di bicchiere mezzo pieno per il Torino a Udine. Alla vigilia i granata avrebbero voluto ovviamente vincere, ma data come si era messa la partita, con i padroni di casa in vantaggio di due reti, non aver perso rappresenta un grosso elemento da cui ripartire. Vanoli è riuscito a reindirizzare la sfida nei binari giusti grazie al cambio modulo che ha visto Adams e compagni passare al 4-2-3-1, che ha visto molti più giocatori a proprio agio. Allo stesso tempo questo ha fatto sì che Sanabria rimanesse fuori di fatto fino all’ultimo minuto, e ora la sua posizione potrebbe essere rivalutata.

Sanabria rischia

Dopo 10 partite da titolare consecutive in cui ha messo a segno una sola rete, Sanabria è stato schierato in panchina da Vanoli. L’allenatore ha saputo togliere dal campo l’attaccante paraguaiano, che tanto male ha fatto nelle ultime uscite. E come detto, non solo non è partito dal 1′ ma è anche entrato quando la gara era pressoché finita. Questo è da associare da un lato a uno scarso momento di forma e dunque alla volontà del mister di spingerlo a fare di più, mentre dall’altro al fatto che con un eventuale cambio modulo si ridurrebbe lo spazio per lui. Il tecnico sembra propenso a scegliere il 4-2-3-1, sistema che porterebbe il numero degli attaccanti da due a uno. In questo senso Sanabria potrebbe giocare solo da punta, e al momento lì Adams parte di molto avanti su di lui. Non va dimenticato poi che dal mercato arriverà sicuramente un’altra pedina per l’attacco, motivo per cui il minutaggio del 9 potrebbe diminuire maggiormente. Tonny deve riconquistare Vanoli prima in allenamento e poi in partita, o rischia di scendere di molto nelle gerarchie.