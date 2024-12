Nella trasferta di Udine Vanoli ha cambiato qualcosa ed è riuscito ad avere ragione: conferme in vista anche per il prosieguo della stagione?

Un pareggio che può lasciare soddisfatto il Torino per come si era messa la partita, quello ottenuto a Udine. I granata, sotto di due gol, sono riusciti a rimontare nel giro di 10 minuti senza però riuscire poi a vincere la sfida. Ricci e compagni hanno iniziato male ma si sono ripresi nel secondo tempo, in particolare grazie al cambio modulo effettuato da Vanoli. Da 3-5-2 a 4-2-3-1, l’allenatore si è finalmente deciso a cambiare e ha ricevuto risposte positive: e ora, chissà che queste modifiche non possano diventare permanenti.

Un nuovo Toro?

“Lasciare il 3-5-2? Una riflessione che sto portando avanti da tanto tempo, sicuramente Vlasic da trequartista si è espresso molto meglio, era più all’interno del gioco, non dovendo pensare alla sua posizione: una riflessione c’è, sicuramente può essere una risposta per me oggi”: così Vanoli ha parlato al termine della partita, ammettendo di essere propenso a cambiare qualcosa. La formazione di partenza faceva già presagire a qualcosa del genere, con Vojvoda da braccetto destro pronto ad allargarsi nel ruolo di terzino e Sosa disposto ad abbassarsi. E difatti questo si è verificato nel secondo tempo, con gli ingressi di Lazaro e Ilic. La difesa era composta dal kosovaro, Maripan, Coco e proprio Sosa, con Ricci e Ilic a fare da mediani. Più avanzato Vlasic, in quello che sarebbe il suo ruolo naturale di trequartista con ai fianchi Lazaro e Karamoh. Tutti alle spalle di Adams, decisamente più offensivo e con meno compiti in fase di non possesso. Il cambio modulo può essere un’ottima soluzione per rivitalizzare questo Torino, ma servono la volontà di tutti di adattarsi velocemente a un possibile cambiamento e soprattutto dei rinforzi mirati dal mercato.