Ché Adams è sempre più importante per il Torino di oggi. A Udine gol e assist e 1 punto che può dare fiducia al Toro

Al termine di Udinese-Torino è stato un giocatore del Toro a essere premiato come migliore in campo. Non c’erano dubbi: Ché Adams. Finora lo scozzese si è dimostrato, a mani basse, il migliore acquisto di questa estate, tra tanti errori e tante delusioni. In Friuli per lui un gol e un assist. Proprio come contro l’Atalanta alla seconda giornata. Nel secondo tempo, dopo il raddoppio di Lucca, con potenza, con fisicità e con voglia di spaccare tutto si è letteralmente preso sulle spalle il peso dell’attacco (e non solo) del Toro portandolo a conquistare un punto che può dare fiducia in vista delle prossime gare. Prima un bel gol al volo, con il destro – coordinazione perfetta – poi un lavoro da vera e propria prima punta per la sponda per il gol del pareggio di Ricci. Il Ché è stato determinante.

Torino Adams-dipendente

Senza Zapata e con Sanabria bloccato (in campo solo nel finale a Udine), il Torino è diventato Adams-dipendente. Se lui segna, i punti arrivano. Aveva deciso Empoli-Torino con un gol fuori di testa da centrocampo. Adesso invece ha fatto portare a casa 1 punto al Toro. Nelle ultime 4 partite i granata hanno raccolto 5 punti: 4 grazie a lui e al suo zampino. Sta diventando sempre più indispensabile per questa squadra. Il suo processo di adattamento al calcio italiano procede a gonfie vele. 5 gol e 2 assist per lui in 17 partite giocate su 18.

Adams soddisfatto

A fine partita, Adams ha parlato così: “Sapevamo sarebbe stata dura, siamo rimasti concentrati trovando i due gol. Siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo fare punti, speriamo che il 2025 sia migliore”. Lo scozzese può ritenersi soddisfatto della sua partita, anche Maripan lo ha elogiato a fine gara: “Quanto è difficile marcare il Ché? Un grande giocatore, anche in allenamento faccio fatica. Lui è importante per noi, speriamo che il 2025 sia ancora migliore”.