Che Adams è stato il protagonista indiscusso della sfida tra Udinese e Torino, infatti grazie al suo gol e al suo assist ha vinto il premio di Man of the Match e ha permesso ai granata di tornare a casa almeno con 1 punto. Dopo questa sua grandissima prestazione lo scozzese è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’attaccante scozzese sulla rimonta dei granata che hanno recuperato 2 gol all’Udinese: “Sapevamo sarebbe stata dura, siamo rimasti concentrati trovando i due gol”. Poi la domanda successiva è stata sul momento per niente roseo del Torino che da quando a perso Zapata sembra irriconoscibile: “Siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo fare punti, speriamo che il 2025 sia migliore”. Con questo augurio per l’anno nuovo il numero 18 del Toro ha chiuso l’intervista post partita e si prepara a portarsi a casa il premio di Man of the Match.