Maripan ha parlato ai microfoni DAZN dopo la sfida tra Udinese e Torino finita 2-2 grazie alla rimonta del Toro nel secondo tempo

Guillermo Maripan ha disputato una buona gara con qualche intervento decisivo come quello in scivolata su Thauvin che stava calciando in porta con il suo mancino. Il cileno dopo la gara di Bologna e quella di oggi sembra essere tornato in forma e sicuramente potrà dare una grande mano al Torino in questo 2025 che si avvicina e in cui i granata devono assolutamente cambiare andamento. Dopo la sfida con l’Udinese il difensore ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole sulla fase difensiva del cileno: “Partita molto difficile, abbiamo difeso bene prendendo gol su calci da fermo, abbiamo ottenuto punti in una partita che non era semplice”. Sicuramente l’analisi del difensore granata è giusta ma quei due calci da fermo vanno sottolineati perché in entrambe le occasioni i giocatori bianconeri erano praticamente liberi da qualsiasi marcatura. Poi Maripan ha parlato di Adams: “Quanto è difficile marcare il Ché? Un grande giocatore, anche in allenamento faccio fatica. Lui è importante per noi, speriamo che il 2025 sia ancora migliore”.