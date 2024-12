Le pagelle del Torino: il Ché prima accorcia, poi serve Ricci per il gol del pari. La difesa male si due calci d’angolo, sulle fasce così così

MILINKOVIC-SAVIC 6: subisce due gol da calcio da fermo su cui l’evidente responsabilità è dei compagni

VOJVODA 6: il problema di Masina, non al meglio, spinge il kosovaro di nuovo titolare. Si limita a fare quello che l’allenatore gli chiede, contenere le avanzate dei friulani nella sua zona.

MARIPAN 5.5: ci si aspetta che segua Lucca sempre, soprattutto in quei calci d’angolo marchio di fabbrica dell’Udinese, invece la difesa che guida prende gol due volte su due da corner e nella seconda occasione con Lucca completamente solo…

COCO 5.5: torna in campo dopo la squalifica e lo fa da braccetto sinistro vista l’indisponibilità di Coco. Un paio di chiusure su Lovric, meno attenzione però sui due corner dove la difesa fa acqua.

PEDERSEN 5: spreca ancora una chance. Impreciso, nelle poche occasioni in cui nel primo tempo il Torino si affaccia dalle parti di Sava non incide (st 1′ LAZARO 6.5: la sua progressione sulla destra poco prima del 20′ accende la miccia per il raddoppio granata, buono l’impatto)

VLASIC 6: dopo due panchine consecutive trova spazio dal 1′. Tocca più palloni degli altri centrocampisti nei primi 45′, quando Vanoli lo sposta più vicino alle punte, libero di spaziare sulla trequarti, inventa molto di più (st 37′ LINETTY SV)

RICCI 6.5: il primo gol in campionato lo realizza con la fascia da capitano al braccio, dopo averlo cercato anche nel primo tempo, con una conclusione dalla distanza su cui Sava si fa trovare pronto. Un gol pesante in un momento di estranea difficoltà

GINEITIS 5.5: parte beme, con un paio di suggerimenti in verticale per i compagni, anche se alterna buone giocate a errori. Toccato duro nel finale di primo tempo, rimane negli spogliatoi (st 1′ ILIC 6: decisamente meglio rispetto alle ultime apparizioni

SOSA 5.5: mura il tiro di Thauvin al 19′ del primo tempo, si fa vedere a sprazzi nella metà campo opposta nel primo tempo spingendo poco e niente, si abbassa nella ripresa quando il Toro cambia sistema (st 37′ DEMBELE SV)

ADAMS 7: un gol, un assist. Tutto quello che ci si può aspettare da un giocatore con le sue caratteristiche. Per un tempo praticamente non si vede, poi nel momento più difficile la riapre, riuscendo poco dopo a mandare in rete pure Ricci. Meglio di così…

KARAMOH 5.5: per la terza volta consecutiva viene scelto come titolare. Fa paura a Sava nel primo tempo con un tiro che si spegne fuori di poco, lascia Touré tutto solo in occasione del vantaggio. Al di là della scelta di fargli marcare un giocatore così, è un errore pesante (st 44′ SANABRIA SV)

All. VANOLI 5.5: da capire perché nonostante le ore di video settimanali il Toro sia riuscito a farsi trovare così impreparato sugli angoli da cui nascono i due gol dell’Udinese, senza oltretutto organizzare marcature di livello. Adams con un gol e un assist gli risolve qualche problema in un match che comunque l’Udinese non avrebbe meritato di vincere.