Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Udinese finita 2-2 con una rimonta dei granata che erano sotto 2-0

Il Torino in casa dell’Udinese ha guadagnato un punto. La partita è finita 2-2, risultato che non fa contenta nessuna delle due squadre. Si sono viste cose positive e negative dei granata. Sicuramente fa piacere la reazione della squadra che dopo essere andata sotto 2-0 ha recuperato la partita pareggiandola 2-2. A fine partita Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni DAZN della sfida appena conclusasi. “Quello che mi dà fastidio è aver preso gol su due palli inattive, vero che non avevamo la stessa struttura ma bisogna essere efficaci, reattivi, sapevamo che potevamo cambiare qualcosa. Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dimostrato una voglia di essere attaccati al risultato, vedo un cambio di mentalità, chi è entrato ha fatto bene, ho visto finalmente una reazione di una squadra che voleva riprendere la partita. Questo punto è importante ora pensiamo alla prossima”. Sul modulo: “Lasciare il 3-5-2? Una riflessione che sto portando avanti da tanto tempo, sicuramente Vlasic da trequartista si è espresso molto meglio, era più all’interno del gioco, non dovendo pensare alla sua posizione, i nostri quinti non sono quinti di sacrificio, ma sono più di palleggio, una riflessione c’è, sicuramente può essere una risposta per me oggi”.

Vanoli sul cambio di mentalità

Su Ricci e Ilic: “Hanno qualità, quando devi costruire le qualità vanno abbinate alla mentalità, ho visto una squadra che sta cambiando mentalità, è quello su cui sto lavorando. Adams ha fatto una grandissima partita, ora serve continuità”. Sul doppio play: “Siamo tornati padroni del campo, potevamo comandare il gioco e andare fuori a crossare, in quello che ho pensato per il secondo tempo c’era questo, i nostri sono giocatori di palleggio poi bisogna lavorarci”.