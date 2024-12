L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni DAZN dopo la sfida tra Udinese e Torino finita 2-2

Dopo la vittoria contro la Fiorentina l’Udinese stava per festeggiare la vittoria anche contro i granata, infatti dopo il gol di Lucca del 2-0 sembrava scontata la vittoria dei bianconeri. Il Toro però è riuscito a rimontare la partita e a portarsi a casa almeno un punto, fissando il risultato finale sul 2-2. Dopo la sfida il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di DAZN. Il tecnico nel primo tempo ha avuto problemi di salute e ne ha subito parlato: “Come potete vedere sto abbastanza bene, molto meglio rispetto al pre partita anche se non mi sento ancora al top. Ho avuto dei crampi allo stomaco e faticavo a stare in piedi, sono dovuto rimanere negli spogliatoi. Ci tenevo però ad andare in panchina, sono rimasto qui prendendo tutti i medicinali possibili per riuscire a stare nella ripresa in prima linea con la squadra”. Il tecnico ha poi parlato in generale della gara: “I ragazzi in campo cercano di dare tutto, in generale è una partita da pareggio, non abbiamo giocato così bene nella prima frazione di gioco, dopo il secondo vantaggio abbiamo mollato un po’ la presa, potevamo essere più aggressivi. Questo però è il calcio, abbiamo comunque raccolto un punto”.

Sulle disattenzioni difensive

Runjaic ha poi parlato delle disattenzioni difensive che hanno portato i bianconeri a subire due gol: “Abbiamo trovato due gol da calcio da fermo, poi lo abbiamo preso noi. Dovevamo fare meglio in quella situazione, questa è la teoria, poi c’è la pratica. Come ho detto nella conferenza stampa pre partita dobbiamo lavorare sugli errori, però possiamo essere soddisfatti di quanto fatto nel 2024, la strada è quella giusta. Abbiamo ancora l’ultima gara del girone d’andata, dopo Capodanno dovremo essere bravi a migliorare le prestazioni, come detto questo è il calcio, questo è il nostro livello attuale. Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi”.

Su Sanchez e Thauvin

“Durante questa stagione abbiamo provato diverse soluzioni, oggi per via di un virus intestinale non avevamo Kristensen, con dei cambi all’ultimo. Sanchez è arrivato ed è nuovo in questa squadra, sta lavorando per essere al meglio, a mio avviso il punto ha grande valore, avrei potuto togliere Lucca, anche se non sarebbe stato contento di ciò, Alexis ci avrebbe dato qualità, togliendoci qualcosa a livello di fisicità. Quando si fanno cambi all’80’ ci sono diverse soluzioni possibili, oggi ho preso questa decisione, farli giocare tutti e tre nella ripresa secondo me non era la soluzione giusta”.