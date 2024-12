Samuele Ricci ha parlato al termine di Udinese Torino: “Mi dispiace per i tifosi, so che ne soffrono molto del periodo”

Samuele Ricci, centrocampista e oggi capitano del Torino, ha parlato al termine di Udinese-Torino 2-2. Ecco le sue parole a Torino Channel: “Partita secondo me positiva, abbiamo giocato bene. Purtroppo abbiamo preso 2 gol su 2 palle inattive. Dobbiamo lavorare di più su questo aspetto. Più cattiveria: è solo questione di quello. Ci portiamo comunque a casa 1 punto, su un campo difficile fuori casa. Non era scontato, visto come si era messa la partita. Ci aiuta, per quello che è il nostro campionato adesso. Si sono ridimensionati gli obiettivi, per il momento di difficoltà che stiamo attraversando. 1 punto fa bene. Forse alla fine potevamo anche vincerla, ma nel momento in cui siamo se non riusciamo a vincere non dobbiamo neanche perdere. Finalmente il gol è arrivato. Ci avevo già provato, ma sono contento così. Questo gol ha aiutato la squadra e sono contento per tutti. Anche per il mister, che ci sta aiutando tantissimo. Adesso dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Col doppio play abbiamo fatto meglio. Siamo riusciti a passare da una parte all’altra meglio: era la chiave per crossare e trovare le giocate. Chi è entrato ci ha dato una grande mano. Dev’essere sempre così: la differenza la fanno quelli che sono in panchina. In casa ora dobbiamo tirare fuori il 110%. Le qualità ci sono, dobbiamo giocare liberi di testa. Non eravamo dei fenomeni a inizio anno, ma non siamo nemmeno scarsi adesso. Dobbiamo allenarci e mettere la testa in quello che si fa. Auguro un buon anno a tutti i tifosi granata. Li ringrazio e mi dispiace per il periodo di difficoltà che stiamo attraversando. So che ne soffrono molto. Era la prima volta oggi che portavo la fascia. Sono veramente contentissimo: un orgoglio enorme”.