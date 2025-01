L’allenatore degli emiliani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domenica alle 18

-1 a Torino-Parma, gara che apre il 2025 dei granata. La squadra di Vanoli affronterà la neopromossa Parma in un ambiente che si preannuncia molto caldo, e ha l’obbligo di vincere se vuole allontanarsi ancora dalla zona retrocessione. Alla vigilia del match il tecnico degli emiliani Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa.

Parma, le parole di Pecchia

“La squadra ha lavorato bene, sembra passato molto più tempo dall’ultima gara. C’è poco da aggiungere, oggi si è fermato Man per un problema alla schiena e non partirà con la squadra. Ma il gruppo è pronto, al di là di chi c’è. Il momento difficile del Torino è capitato a tutti, il gruppo è lì da tempo. A Udine hanno fatto un risultato importante e c’è stata una reazione di energia. Vorranno farsi valere davanti al proprio pubblico. È una gara diversa rispetto all’ultima dal punto di vista tattico, dovremo trovare le giuste soluzioni come domenica scorsa. Loro sanno adattarsi alle situazioni e hanno i giocatori per farlo. Abbiamo lavorato, dobbiamo essere bravi e pronti ad ogni cambiamento“.

“Poche sorprese domani”

“Le squadre che giocano in ampiezza hanno avuto sicuramente vantaggio. La squadra deve trovare maggiore attenzione, anche domenica. Ci sarà poco a livello di sorprese. Domenica abbiamo iniziato in un certo modo, ma da destra hanno creato troppi problemi. Abbiamo cercato in gara di far tanti cambiamenti, nella parte finale ci siamo assestati. Ci può stare che cambiando la squadra deve trovare un assetto, ecco perché chiedo maggiore attenzione e reattività