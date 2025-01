La probabile formazione del Torino per la partita contro il Parma: in mezzo al campo torna Ivan Ilic, con Ricci e Vlasic

Rispetto alla formazione che ha giocato contro l’Udinese settimana scorsa, ci saranno dei cambi in casa Toro. Paolo Vanoli infatti dovrà fare a meno di Gvidas Gineitis. Uscito nell’intervallo in Friuli per una botta, non sarà della partita. Inoltre non ci saranno Ilkhan, Savva, Schuurs e Zapata. Per il resto, tutti a disposizione. Ci sono dubbi in tutti i reparti però.

Walukiewicz torna in difesa

Il modulo dovrebbe essere il solito 3-5-2, anche se il 4-2-3-1 non è da escludere. In porta gioca il titolare, Vanja Milinkovic-Savic. Davanti a lui, torna Walukiewicz sulla destra. Gli altri due posti dovrebbero essere occupati da Coco (al centro) e da Masina (a sinistra). Ma occhio a Vojvoda che scalpita, così come Maripan. Vojvoda insidia Walukiewicz. Maripan invece non insidia Coco, che scalerebbe a sinistra, ma Masina. Walukiewicz-Coco-Masina rimane la difesa più probabile. Sulle fasce invece, Lazaro dovrebbe tornare titolare. Sulla destra però, con Borna Sosa a sinistra. Pedersen può partire dalla panchina. Ma anche per questa zona di campo Vojvoda scalpita, visto che può giocare sia a destra che a sinistra come Lazaro. Dembele parte in panchina.

Torna Ilic in mezzo al campo

In mezzo al campo, l’unica certezza è Samuele Ricci. Ai suoi lati, sono favoriti Vlasic a destra e Ilic a sinistra. Ilic perché non c’è Gineitis. Linetty invece prova a scalzare Vlasic. Ma potrebbe anche prendere il posto di Ilic: occhio. Tameze spera, ma come spesso accade sarà in panchina almeno dall’inizio. Infine, l’attacco. Adams è in forma e dovrebbe partire titolare. Vicino a lui è da escludere Njie, che darà una mano a gara in corso al massimo. La lotta quindi è aperta tra Karamoh e Sanabria. Karamoh è in vantaggio. Si va quindi verso il tandem Adams-Karamoh come a Udine.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Vanoli per la sfida al Parma:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Vojvoda, Pedersen, Dembele, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Tameze, Linetty, Sanabria, Njie. All. Vanoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ilkhan, Savva, Schuurs, Zapata, Gineitis