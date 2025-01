La probabile formazione del Parma di Pecchia per la sfida al Torino di Vanoli: Bonny e Mihaila le certezze davanti

Rispetto alla vittoria contro il Monza per 2-1 in casa, Pecchia cambierà formazione. Si è infatti fermato Dennis Man per un problema alla schiena e non sarà della partita ma, oltre al centrocampista rumeno, ci sono anche altri 5 giocatori indisponibili: si tratta di Bernabé, Charpentier, Kowalski, Circati e Osorio. Per il resto, ha recuperato in extremis capitan Delprato. Ci sono dubbi sulla trequarti, ma anche in difesa. Gli emiliani si preparano per giocare contro il Torino di Vanoli. Di seguito, le possibili scelte.

La difesa e il centrocampo

Il modulo di Pecchia non si tocca: 4-2-3-1. In porta c’è il titolare Suzuki, preferito a Chichizola e Corvi. Sulla destra gioca Coulibaly, in mezzo Balogh e poi Valenti, quest’ultimo è però insidiato da Leoni e Delprato, ma è favorito per una maglia da titolare. Sulla sinistra c’è Valeri. In mezzo al campo, Sohm con la fascia da capitano sulla sinistra. Sulla destra Keita è in vantaggio su Camara. Panchina invece per Hainaut e Plicco. Stesso discorso vale per il giovane Trabucchi in difesa.

Ballottaggi in attacco

Senza Man, Pecchia riflette sulla trequarti e sull’attacco. La punta dovrebbe essere Bonny. Poi per quanto riguarda i 3 dietro di lui, l’unico certo del posto è Mihaila, che dovrebbe agire sulla sinistra a meno che non venga impiegato come attaccante centrale proprio al posto di Bonny: è questo uno dei più grandi dilemmi di Pecchia. Sulla destra si giocano il posto i 2 mancini: è ballottaggio tra Cancellieri e Almqvist con l’italiano che è favorito. In mezzo Hernani, con Benedyczak che scalpita. Haj in panchina. Ma occhio a possibili sorprese. Senza Man Pecchia potrebbe decidere di stravolgere tutto. Ma al momento si va verso queste scelte.

La probabile formazione del Parma

Ecco il possibile undici di Pecchia per la sfida al Torino:

Probabile formazione Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Bonny. A disp. Chichizola, Corvi, Delprato, Leoni, Trabucchi, Camara, Hainaut, Plicco, Almqvist, Benedyczak, Haj. All. Pecchia.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Man, Bernabé, Kowalski, Charpentier, Circati, Osorio