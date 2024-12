Sintesi e commento di Udinese-Torino, ultima sfida del 2025 dei granata e dei bianconeri: da 0-2 a 2-2 grazie al Ché

Sotto di due gol il Torino ha la forza di rimontare e strappare un punto a una squadra arcigna come l’Udinese. Non una partita irresistibile, da una parte e dall’altra: a fare la differenza gli errori e le prodezze dei singoli. Passano i friulani con Touré e Lucca, pareggiano i granata con Adams e Ricci.

Il primo tempo: Udinese avanti

Per la sfida all’Udinese Vanoli cambia il Toro. Ci sono dal 1′ Vlasic e Adams, in panchina stavolta Linetty e Sanabria. E così la fascia è al braccio di Ricci, in mediana col croato e con Gineitis. Qualche problema dell’ultimo minuto per Masina, che va in panchina: Vojvoda, Maripan e Coco formano la linea davanti Milinkovic-Savic. Lutto al braccio per i granata, per la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano. Il Toro si fa vedere dalle parti di Sava dopo cinque minuti: è Pedersen che ricevuta palla da Gineitis mira al primo palo trovando però l’intervento in due tempi dell’estremo difensore bianconero. Ci prova anche Karamoh all’11’ a sorprendere Sava ma senza successo. Ancora Gineitis al 17′ a pescare Karamoh con una verticalizzazione, la conclusione del numero sette finisce però alta. Al 19′ pericoloso Thauvin nell’area granata, ma la sua conclusione trova Sosa pronto a murare il tiro. Al 23′ resta a terra Vlasic dopo uno scontro con Touré: Vanoli manda Linetty a scaldarsi ma il croato si rialza e può proseguire. Punizione dalla distanza per l’Udinese al 27′, pallone che si spegne debolmente a lato. Ritmi non altissimi al Bluenergy e possesso pressoché simile: al 35′ altra punizione ma la palla messa in area da Lovric non trova nessun compagno a deviare. Intanto, sugli spalti, si fanno sentire i tifosi del Torino presenti nel settore ospiti: cori contro il presidente Cairo, in tribuna al fianco di Vagnati. La partita si sblocca al 41′ quando su angolo Bjiol spizza anticipando Vlasic e Touré segna, lasciato libero da Karamoh. Nel recupero potente conclusione di Ricci su cui Sava si distende: si va al riposo con i bianconeri avanti di un gol.

Secondo tempo: Adams sale in cattedra

Nella ripresa il Torino si presenta con due novità. Fuori Gineitis, toccato duro a fine primo tempo, fuori anche Pedersen. Al loro posto Ilic e Lazaro. Non inizia però al meglio il secondo tempo perché l’Udinese dopo neppure cinque minuti raddoppia, ancora su calcio d’angolo. A segnare è Lucca che tutto solo di testa batte Milinkovic-Savic. Buio pesto per il Toro ma ad accendere la luce ci pensa Adams. Prima lo scozzese – su angolo – accorcia le distanze, poi pochi minuti dopo tocca un pallone in area resistendo a un avversario che Ricci spinge in porta, più o meno dall’altezza del dischetto. Il Torino prova ad approfittare del momento di down dell’Udinese: Ilic per Adams che cerca subito Karamoh, si salva la difesa bianconera. Un paio di minuti dopo ci prova Coco dalla distanza ma il tiro finisce fuori e non di poco. A dieci minuti dalla fine altro doppio cambio di Vanoli: fuori Sosa e Vlasic, dentro Dembelé e Linetty. La partita resta equilibrata, poi a un minuto dal novantesimo Vanoli inserisce Sanabria per Karamoh