Udinese-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sfida dell’ora di pranzo: un match che per il Torino è importantissimo, dopo il ko col Bologna. Udinese-Torino è sfida tra squadre partite bene ma che poi hanno perso posizioni e punti. La squadra di Vanoli continua a pagare, dopo settimane, l’assenza di Zapata: c’è un Toro prima e c’è un Toro dopo, incapace. – quello successivo – di superare davvero la perdita del capitano. Di fronte una squadra, quella bianconera, che avrà in porta e in attacco due ex nel Settore giovanile come Sava e Lucca. Segui Udinese-Torino in diretta su Toro.it.

Udinese-Torino: il prepartita

Ore 11.30 Le squadre sono al Bluenergy Stadium e fra poco scenderanno in campo per il riscaldamento. Nel frattempo i due tecnici hanno ufficializzato le formazioni. Per il Toro dal 1′ tornano sia Vlasic che Adams, mentre l’escluso in attacco è Sanabria dato che per la terza volta di fila toccherà a Karamoh.

Ore 10.30 Due ore al fischio d’inizio di Udinese-Torino. I pullman delle due squadre arriveranno allo stadio nella prossima mezz’ora. Poi la ricognizione e il consueto riscaldamento che precederà la sfida tra bianconeri e granata. Toro senza Walukiewicz, che si aggiunge alla lista degli indisponibili, torna però dalla squalifica Coco, di nuovo al suo posto in difesa.

Udinese-Torino: formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disp: Piana, Padelli, Abankwah, Payero, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Ebosse, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh. A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Ilic, Sanabria, Lazaro, Dembele, Tameze, Linetty, Bianay Balcot. Njie, Raballo. All. Vanoli.

Udinese-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Udinese-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, piattaforma che detiene i diritti del campionato. Sarà possibile seguire il match su Smart tv, tablet, smartphone e qualunque dispositivo abbia la possibilità di utilizzare Dazn.

Udinese-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 12.30