In casa dell’Udinese il Torino avrà il lutto al braccio: ne ha parlato Vanoli in conferenza stampa alla vigilia del match

Torino col lutto al braccio: la società granata ha chiesto e ottenuto dalla Lega di Serie A di giocare col lutto al braccio contro l’Udinese. Lo stesso Paolo Vanoli lo ha spiegato alla vigilia del match: “Vorrei dire una cosa, la società ha chiesto e ottenuto dalla Lega di giocare con il lutto al braccio in memoria di Gian Paolo Ormezzano. Io non l’ho conosciuto e questo mi dispiace perché non ho avuto modo di conoscere una persona così innamorata e tifosa del Torino. Volevo unirmi alle condoglianze del club alla famiglia e dire che domani giocheremo con il lutto al braccio per onorare una persona così importante”.