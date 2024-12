Torino e Udinese si sfidano a metà classifica: dopo 5 giornate erano entrambe nei primi 3 posti in campionato

Si avvicina la sfida tra Torino e Udinese, una sfida che al momento vede due squadre che lottano per un posto a metà classifica, con i bianconeri messi leggermente meglio in classifica al nono posto e con 23 punti e con i granata poco più sotto, al dodicesimo posto e con 19 punti. Se questa partita si fosse disputata ad inizio campionato avrebbe invece visto contrapporsi due squadre in splendida forma e in testa al campionato. Dopo cinque giornate infatti Torino e Udinese sembravano essere le rivelazioni del nuovo campionato. I friulani infatti avevano perso solamente una partita e ne avevano pareggiata un’altra vincendo le altre tre, con questi risultati i ragazzi di Runjaic erano riusciti guadagnare la terza posizione in classifica. I ragazzi di Vanoli invece avevano guadagnato la vetta della classifica vincendo 3 partite e pareggiandone 2.

Toro e Udinese: da rivelazioni a metà classifica

Dopo i successi di entrambe le squadre nelle prime cinque giornate del campionato il vento ha iniziato a cambiare. Infatti sia il Toro che l’Udinese hanno iniziato a perdere gradualmente posizioni in classifica. Nelle successiva 12 sfide infatti i bianconeri hanno perso ben 7 partite, pareggiandone 1 e vincendo le altre 4, in questo modo hanno guadagnato un totale di 13 punti in 12 partite, bottino che ha loro permesso di restare comunque competitivi e non troppo lontani dalla zona europea. Nello stesso lasso di tempo i granata invece hanno fatto peggio di qualsiasi altra squadra italiana a parte il Monza perdendo 8 partite, pareggiandone 2 e vincendone solo 2, per un totale di 8 punti.

L’Udinese in via di ripresa, il Toro in crisi

Se è vero che entrambe le squadre sono drasticamente crollate dalla sesta giornata in poi è anche vero che l’Udinese adesso sembra sulla via della ripresa, avendo vinto due delle ultime tre partite, contro il Monza e soprattutto contro la Fiorentina, e avendo perso solamente contro una big come il Napoli. Il Toro dall’altra parte nelle ultime tre ha ottenuto solamente 4 punti pareggiando 0-0 contro il Genoa, vincendo 0-1 contro l’Empoli e perdendo in casa 0-2. Si può quindi dire che mentre i bianconeri sembrano aver trovato la strada per uscire dalla crisi i granata la stanno ancora cercando, per il momento invano.