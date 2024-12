Nelle ultime 10 partite il Toro ha fatto solamente 8 punti: in questo lasso di tempo solo 3 squadre hanno fatto peggio in Serie A

Da quando si è fatto male Duvan Zapata i granata hanno avuto un calo incredibile in campionato. Nelle 10 partite giocate senza il colombiano infatti il Toro ha totalizzato solamente 8 punti, vincendo solo 2 partite di misura, una contro il Como e una contro l’Empoli, pareggiandone altre due e perdendo tutte le restanti 6. In questo lasso di tempo la squadra di Vanoli ha concesso 11 gol alle squadre avversarie e ne ha segnati solamente 5 con una media di più di un gol subito a partita e di 0.5 gol segnati a partita, nessuna squadra peggio del Toro per gol segnati nelle ultime 10.

Chi ha fatto peggio del Torino? Solo tre squadre

In queste ultime 10 giornate solamente 3 squadre hanno fatto peggio del Toro. In questa particolare classifica troviamo il Verona ultimo con 6 punti. appena sopra c’è il Monza, anche con 6 punti ma con una differenza reti migliore. A chiudere la zona retrocessione c’è il Como con 7 punti totalizzati frutto di una vittoria, quattro pareggio e cinque sconfitte. La squadra di Vanoli divide il quartultimo posto a quota 8 punti con il Cagliari.

Appena un punto in più – 9 totali – per il Venezia, la Roma, l’Empoli e il Parma. A guidare la classifica – come del resto quella generale, tendendo conto di tutte le partite – l’Atalanta di Gasperini, che invece quelle ultime 10 partite le ha vinte tutte, totalizzando 30 punti.

Dal settimo posto al dodicesimo

I granata hanno perso Zapata quando si trovavano al settimo posto in classifica e dopo 10 giornate senza il loro numero 91 si ritrovano in dodicesima posizione. Un crollo importante e inaccettabile, una squadra di Serie A non può dipendere così tanto da un solo giocatore, per quanto questo giocatore possa essere importante. Il Toro ha avuto il merito di essere partito a razzo nelle prime giornate ottenendo punti contro squadre grandi come Milan e Atalanta, perché se non avesse fatto tutti quei punti nelle prime giornate di campionato ora la situazione in classifica della squadra sarebbe molto diversa.I granata che attualmente hanno 5 punti di vantaggio sulla terzultima.