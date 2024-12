I due esterni non sono riusciti a mettersi in mostra nella sfida di sabato pomeriggio, soffrendo soprattutto in fase difensiva

Ennesima sconfitta per il Torino, già l’8ª in sole 17 giornate di campionato. Dopo l’illusoria vittoria di Empoli i granata si sono fermati nuovamente, questa volta contro il Bologna che, dal canto suo, sta facendo molto bene in Serie A. Uno 0-2 ampiamente meritato per i rossoblù, che si sono trovati di fronte una squadra per nulla efficace e che non ha mai tirato in porta. Oltre che agli attaccanti, la “colpa” sarebbe da attribuire anche agli esterni, che non hanno mai servito dei cross invitanti verso Sanabria e compagni.

Male le fasce

Se lo scorso anno le fasce, in particolare con Bellanova, erano il punto di forza del Torino di Juric, quest’anno invece rappresentano l’anello debole. Il giocatore passato all’Atalanta non è infatti stato rimpiazzato a dovere, e nonostante Vanoli stia provando a dare fiducia ai singoli che giocano esterni non riesce a ottenere risposte positive. Per ultima da segnalare la brutta prestazione contro il Bologna, in cui il rendimento sia di Borna Sosa che di Pedersen ha lasciato a desiderare.

Meno spinta del previsto

Difensivamente i due hanno sofferto le avanzate dei brillanti Miranda e Holm – oltre che le giocate di Dominguez e Odgaard -, mentre in attacco si sono mostrati poco precisi, con un solo cross riuscito in due. Nonostante questo il tecnico ha provato ancora una volta a garantir loro fiducia, tenendoli in campo fino all’ultimo minuto nonostante un Lazaro scalpitante in panchina. I dubbi continuano però ad aumentare: il Torino necessiterebbe di un ulteriore esterno, ma date le priorità riguardanti attaccante e difensore mancino non è così scontato che ne arrivi uno.