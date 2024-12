Le statistiche sono tutte dalla parte del Bologna, un dato su tutti preoccupa i granata: neanche un solo tiro in porta

Ieri i granata hanno perso 0-2 davanti al loro pubblico contro il Bologna. La vittoria dei rossoblù è stata assolutamente meritata, forse addirittura avrebbero meritato di segnare di più. Infatti non solo alcune, ma tutte le statistiche dicono che il Bologna ha dominato. La statistica però più preoccupante è quella dei tiri in porta. I rossoblù nel corso dei 90 minuti hanno calciato 5 volte nello specchio, trovando 2 gol ma trovando anche un super Milinkovic-Savic che ha, tra gli altri interventi, parato il calcio di rigore a Castro. I granata dal canto loro non sono riusciti a calciare nello specchio nemmeno una volta. Le uniche due occasioni avute dalla squadra di Vanoli sono infatti state con Borna Sosa che al volo sul cross di Pedersen ha mancato di poco la porta e con Karamoh che sul bel filtrante di Maripan ha indugiato troppo e si è fatto fermare da Ravaglia.

Possesso palla, passaggi e precisione dei passaggi: il Bologna meglio in tutto

Oltre al preoccupante dato degli 0 tiri in porta il Bologna è stato superiore al Toro in quasi tutte le altre statistiche. Infatti i rossoblù hanno tentato la conclusione in 8 occasioni mentre i granata solamente in 6. La squadra di Italiano ha poi tenuto il pallone per il 59% del tempo lasciando agli avversari solo il 41%, in questo tempo gli emiliani hanno effettuato 520 passaggi con una precisione dell’86% mentre i ragazzi di Vanoli ne hanno effettuati solamente 366 con una precisione del 75%. Il solo dato in cui i granata sono andati meglio del Bologna è quello dei calci d’angolo, 4 a 0. Questi dati sono i testimoni di una partita terribile e che va dimenticata da parte del Torino che deve assolutamente cambiare marcia se vuole raddrizzare la stagione.

Vanja e la traversa evitano la goleada

Come già detto la partita è finita 0-2 per gli ospiti ma avrebbe anche potuto finire diversamente. Infatti in più occasioni i granata si sono salvati al pelo. Dopo appena 7 minuti il Bologna ha avuto la possibilità di andare in vantaggio su calcio di rigore, dopo un fallo alquanto dubbio di Borna Sosa (il giocatore del Bologna aveva già passato la palla e non avrebbe fatto alcuna differenza nell’azione), ma un super Milinkovic-Savic ha parato il tiro di Castro dagli 11 metri. Nel secondo tempo poi il Bologna è andato vicinissimo al gol in altre due occasioni, con Pobega che ha preso la traversa con il pallone che poi è rimbalzato sulla linea, e poi con Freuler che aveva messo un ottimo pallone per Castro che avrebbe solo dovuto spingere in rete. A salvare i granata in quel caso ci ha pensato Ricci che ha intercettato il passaggio.