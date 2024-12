Il difensore polacco del Torino è rimasto a terra ed è subito stato chiamato il cambio: al suo posto Vojvoda

Un problema al costato, queste le prime indicazioni, quello che avrebbe fermato durante Torino-Bologna il difensore granata Walukiewicz. Poco dopo la mezz’ora, infatti, il polacco è rimasto a terra: intervento dello staff medico che dopo le prime valutazioni indica il cambio e chiama l’ingresso della barella. L’ex Empoli, applaudito dai compagni e dallo stadio, ha lasciato il campo in barella, appunto, mentre al suo posto si preparava a entrare Vojvoda. Intorno alle 16 filtrano delle novità: Walukiewicz è stato portato in ospedale, al Maria Vittoria, per accertamenti. Reduce da un’influenza, il polacco avrebbe accusato problemi respiratori pur non avendo subito alcun colpo.