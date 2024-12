In una situazione di crisi importante per il Torino l’unico giocatore a dare certezze e continuità è Milinkovic-Savic

In una situazione di crisi che non sembra accennare a fermarsi per i granata l’unico giocatore che per ora sta giocando bene con continuità dando al Toro delle certezze è Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo è ormai positivamente decisivo per i granata. Attualmente il numero 32 è primo in Serie A per parate effettuate in questo campionato con ben 58 interventi che hanno negato il gol, più della metà dello scorso anno contando che non siamo ancora a metà campionato. Inoltre il gigante serbo è anche primo insieme a De Gea per calci di rigore parati, 2, uno contro l’Atalanta e uno contro il Bologna. Ormai Vanja è un punto fermo del Torino e in più occasioni ha salvato i granata conservando risultati importanti.

Vanja punto fermo del Toro: una crescita costante

MIlinkovic-Savic ha iniziato a giocare titolare nel Toro durante il primo anno di Ivan Juric come allenatore ed è stato uno dei più criticati. La sua poca esperienza lo portava a commettere errori grossolani che spesso costavano ai granata punti importanti. Piano piano però è migliorato, diventando sempre più affidabile e completando l’ottimo lavoro che faceva il reparto difensivo dei granata. Nella stagione 2022/2023 ha concluso il campionato come nono portiere per parate (96), 41 gol subiti e con 11 clean sheet si è posizionato 5 per partite senza subire gol. La stagione successiva poi è migliorato ancora chiudendo il suo campionato con solamente 31 gol subiti in 36 partite, arrivando quarto per parate (103) e secondo per clean sheet (18) dietro solamente a Sommer che ne aveva 19. Questa crescita costante lo ha portato, in questa stagione per ora negativa del Toro, ad essere sempre più decisivo.

La difesa concede di più, Vanja fa quello che può

In questa stagione la difesa granata, avendo perso giocatori come Buongiorno e Rodriguez, è decisamente meno affidabile e lo dicono i numeri. Infatti nonostante Milinkovic-Savic abbia fatto ancora più parate rispetto alla scorsa stagione i clean sheet sono diminuiti e i gol subiti sono aumentati. In questo crollo totale del Toro il portiere serbo è il solo che non può essere criticato: infatti, al netto di qualche errore che è umano, Vanja è stato quasi perfetto.