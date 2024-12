Con la squalifica di Saul Coco, Guillermo Maripan è dovuto tornare in campo e ha risposto presente a Paolo Vanoli

Guillermo Maripan prima della sfida contro il Bologna non giocava da ben 5 partite consecutive. La sua ultima presenza in granata risaliva al 3 dicembre, nella sfida casalinga contro la Fiorentina. I granata hanno perso quella partita per 0-1 con gol di Moise Kean per un errore in marcatura proprio del difensore cileno. Ieri contro la squadra di Italiano il numero 13 del Toro è tornato in campo a causa della squalifica rimediata da Coco contro l’Empoli. Contro i rossoblù l’ex difensore del Monaco ha giocato per tutti i 90 minuti giocando una partita pulita e efficace marcando Castro quando passava dalla sua zona e seguendo poi fino a centrocampo Odgaard fino a centrocampo per impedirgli di creare azioni pericolose. In una partita molto negativa la sua prestazione è una delle poche a salvarsi. Nulla ha potuto il numero 13 sul gol di Dallinga dove è Masina che si perde completamente la marcatura e lascia il numero 24 solo davanti alla porta.

Maripan: dopo molti errori una prestazione solida

Finalmente si è visto il vero Maripan, dopo che ad inizio campionato i troppi errori gli erano costati il minutaggio. In particolare i due errori più grossolani sono stati quello contro l’Inter quando con ancora quasi tutta la partita davanti ha rimediato un cartellino rosso per un intervento inutile e sconsiderato ai danni di Thuram e l’errore in marcatura su Kean contro la Fiorentina quando l’attaccante viola gli era sfilato alle spalle e aveva poi segnato il gol che ha sancito la vittoria della squadra toscana. Nella sfida di ieri contro il Bologna invece il centrale ha offerto una prestazione solida in marcatura con solo qualche sbavatura in impostazione, fase in cui il cileno ha sbagliato qualche passaggio di troppo. Questi errori nella costruzione tra l’altro non sono stati solo suoi ma di tutta la squadra.

Sostituto di Coco o giocheranno insieme?

Dopo questa buona prestazione di Maripan bisognerà capire se Vanoli deciderà di schierare lui e Coco insieme nelle prossime partite o se tenere il cileno esclusivamente come sostituto dell’ex giocatore del Las Palmas. Ancora non si può dire su cosa sia più orientato l’ex tecnico del Venezia ma la decisione dipenderà anche dalle condizioni di salute di Walukiewicz che contro il Bologna è stato portato fuori in barella per problemi respiratori.