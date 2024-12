Sono ora nove le partite consecutive dell’attaccante senza trovare il gol. Contro il Bologna ha anche sbagliato tanto

Como, Roma, Fiorentina, Juventus, Monza, Napoli, Genoa, Empoli e ora alla lista si è aggiunto anche il Bologna: sono le ultime nove partite disputate dal Torino, quelle del lungo digiuno di gol di Antonio Sanabria. Nove, come il numero che ha sulla maglia, quello che dovrebbe essere del bomber per eccellenza. Del bomber però il paraguaiano ha al momento solo il numero, non i numeri: ha segnato solamente due volte in questo campionato (contro il Verona e contro il Cagliari) poi si è fermato.

La promessa a Zapata (finora) non mantenuta

Dopo il grave infortunio occorso a Duvan Zapata, Sanabria aveva mandato un messaggio al capitano (nonché suo amico) rassicurandolo che ci avrebbe pensato a lui a trascinare il gol a suo di gol: nella prima partita post lesione del crociato del colombiano, quella di Cagliari, Sanabria aveva trovato di testa il momentaneo 1-1 dedicando poi la rete al compagno. Poi è iniziato il suo lungo digiuno che non gli ha permesso di mantenere quella promessa fatta.

Ma non solo, perché oltre a non segnare, in questi mesi ha anche collezionato una serie di prestazioni negativa, l’ultima è stata proprio ieri contro il Bologna: quando ha avuto la palla tra i piedi ha quasi sempre fatto la scelta sbagliata, girandosi dalla parte sbagliata, rallentando il gioco, non servendo il compagno meglio posizionato ma cercando altre giocate meno utili alla causa. Il prolungamento del digiuno del gol è stato il problema minore.

Vanoli lo coccola: “Non c’è nessun problema con Sanabria”

“Con Tonny non c’è nessun problema, ha lottato ma da questi giocatori ci si aspetta di più”, lo ha coccolato a fine partita Paolo Vanoli. Poi il tecnico ha però voluto anche stimolarlo: “Senza Duvan, Sanabria si è preso più responsabilità, è un giocatore importante ma la sua personalità ora deve uscire”. Da quando è al Torino, non era mai capitato che il paraguaiano restasse a secco per più di otto partite consecutive all’interno della stessa stagione: un record che ora ha battuto, nonostante in queste partite abbia sempre avuto molto spazio, giocando sempre titolare e non uscendo mai prima dell’ora di gioco. Questa lunga astinenza dal gol per il Torino è un problema.